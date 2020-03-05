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19:41 GMT05 مارس/ آذار 2020
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    مسافرون يرتدون الكمامات خوفا من كورونا

    إسرائيل تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 16 حالة

    © Sputnik . Михаил Воскресенский
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (127)
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    أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، عن إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد. 

    نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، أنه مع الإعلان عن إصابة أخرى لإسرائيلي بفيروس كورونا، اليوم، يكون العدد قد وصل إلى 16 إسرائيليا مصابا بالفيروس، ولقد تم نقله على الفور إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

    وسبق أن حظر الجيش الإسرائيلي سفر جنوده إلى خارج البلاد بدافع مهني أو شخصي خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

    وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية ناشدت أكثر من 60 ــ 70 ألف مواطن إسرائيلي سرعة التوجه إلى وضع العزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كاملة، خاصة العائدين من فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والنمسا.

    وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزارة الصحة الإسرائيلية خصصت طاقما طبيا للرد على أي أسئلة أو استفسارات عن فيروس كورونا الجديد، ونشرت إرشادات طبية لمواجهة الفيروس الجديد، بما يحول دون انتشاره في إسرائيل، وفي الوقت نفسه، دون إثارة حفيظة الشارع الإسرائيلي.

    ونوهت الصحيفة إلى أي قادم إلى إسرائيل من هذه الدول سيتم وضعه في الحجر الصحي، وبأن كل العائدين عليهم العزل الصحي الفوري، وكذلك كل العائدين من المؤتمرات الدولية، فضلا عن عدم سماح إسرائيل بدخول مواطني هذه الدول إلى أراضيها. 

    وفي السياق نفسه، ناشدت الصحة الإسرائيلية الآلاف ممن حضروا مباراة ديربي تل أبيب، اللجوء للحجر الصحي، بعد الكشف عن مصاب بفيروس كورونا ممن حضروا المباراة.

    وأكدت الصحيفة العبرية أن الصحة الإسرائيلية ناشدت بشكل خاص، المتفرجين ممن حضروا مباراة كرة القدم، والذين دخلوا إلى استاد بلومفيلد بمدينة تل أبيب، من البوابة رقم 8، الدخول إلى الحجر الصحي، رغم أن المتفرجين كانوا بالآلاف.

    وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وجوب دخول جميع المواطنين العائدين إلى البلاد من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا ودول أخرى إلى حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، وقررت منع دخول المواطنين الأجانب إلى إسرائيل.

    وتفرض وزارة الصحة الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من إيطاليا والصين وغيرها، وذلك بعد أن ارتفع عدد الإسرائيليين إلى خمسة عشر غالبيتهم عادوا أو كانوا على إتصال مع عائدين من إيطاليا.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (127)

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    الكلمات الدلالية:
    تل أبيب, ديربي, إسرائيل, فيروس كورونا
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