نتنياهو: إسرائيل قد توسع نطاق القيود المفروضة على الدخول

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن إسرائيل تدرس توسيع نطاق القيود المفروضة على الدخول لتشمل المسافرين من كل الدول، في خطوة من شأنها أن تمنع السياحة الخارجية فعليا.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن هذا الإجراء إذا جرى اتخاذه فسيتطلب عزل كل شخص يصل إلى إسرائيل في منزله لمدة 14 يوما، وإن القرار سيتم اتخاذه بالتشاور مع خبراء الصحة غدا الاثنين.

وتفرض إسرائيل بالفعل عزلا ذاتيا على المسافرين القادمين من 15 دولة.

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إغلاق الحدود مع مصر عند معبر طابا البري على خلفية انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس في إسرائيل.

وسجلت إسرائيل حتى أمس السبت 25 إصابة بالفيروس، وتواصل السلطات الإسرائيلية إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.

السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، متسببا في مئات الوفيات وآلاف الإصابات.