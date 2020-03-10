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    بطولة طوكيو 2020

    فيروس كورونا قد يتسبب في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 عاما أو عامين

    © Sputnik . Alexander Wilf
    العالم
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    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (48)
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    أعلن عضو في اللجنة الأولمبية اليابانية، هارو يوكي تاكاهاشي، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد يقد يتسبب في تأجيل أولمبياد "طوكيو 2020" لعام آخر أو عامين.

    موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام يابانية بالإشارة إلى يوكي تاكاهاشي، إنها "لا تعتقد أنه سيتم إلغاء الألعاب الأولمبية 2020، على الأرجح، سيتم تأجيلها".

    وأشارت يوكي تاكاهاشي إلى أنه من الصعب تأجيل الألعاب لعام واحد فقط، لأن الألعاب ستعقد بالتزامن مع فعاليات مهمة أخرى، حيث أن جدول الفعاليات الرياضية للعام المقبل قد تم الاتفاق عليه تقريبا، لذلك سيكون من الأسهل تأجيل الألعاب الأولمبية لمدة عامين.

    وكثفت اليابان من إجراءات مواجهة انتشار الفيروس بإصدار أوامر بإغلاق المدارس وإلغاء الأحداث التي تحضرها حشود ضخمة.

    هذا ونفت في وقت سابق اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020)، ما تردد بشأن أن الدورة مهددة بالإلغاء في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.

    وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في اليايان إلى 16 منها سبع حالات كانت على متن سفينة سياحية، خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو الشهر الماضي.

    ويأتي تفشي الفيروس في وقت حرج بالنسبة لليابان مثيرا شبح حدوث نمو اقتصادي سلبي خلال الربع الثاني من العام مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

    وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن "فيروس كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (48)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, اليابان, أولمبياد
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