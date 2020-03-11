الصين تعلن 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الضحايا إلى 3158 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3158 شخصا، عقب تسجيل 22 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بكين - سبوتنيك. بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و778 حالة، وشفاء ما يقارب 61 ألفا و475 حالة عقب معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم الأربعاء بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 10 مارس/آذار 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 80778، ووفاة 22 شخصا بفيروس كورونا ليصل عدد ضحايا الفيروس بنهاية 10 مارس إلى 3158، وشفاء ما يقارب 61 ألفا و475 حالة عقب معالجتهم".



وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن "فيروس كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.