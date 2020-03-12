إصابة 4 قاصرين طعنا في شمال شرق لندن

قالت الشرطة البريطانية إن أربعة فتيان أصيبوا طعنا في حي والثامستو، بشمال شرق لندن في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.

وأضافت الشرطة على تويتر، اليوم الخميس، أن الصبية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما، وأنهم نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد الحياة، وفقا لرويترز.

وتابعت الشرطة، أنها ألقت القبض على سبعة "للإخلال بالأمن وحيازة سلاح والشجار في مكان عام".

و أكدت الشرطة البريطانية، أن الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نبأ لم تنسبه إلى أي مصادر، إن أربعة قاصرين تعرضوا للطعن في والثامستو وإن سبعة تم احتجازهم فيما يتعلق بالحادث.