اليونان تعلن أول وفاة بكورونا لرجل عاد من رحلة لمصر وإسرائيل

أعلنت اليونان، اليوم الخميس، عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 66 عاما، عاد من رحلة إلى إسرائيل ومصر في نهاية فبراير/شباط.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن المتوفى كان يعاني من مشكلات صحية، بحسب ما نشرته "رويترز"

وكانت هناك 99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليونان حتى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".

وأضاف: "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وأتم: "هناك 118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".