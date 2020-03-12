رئيس وزراء كندا يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا على زوجته

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الخميس، فرض الحجر الصحي الطوعي عليه هو وزوجته، بعدما ظهرت عليها أعراض تشبه الإنفلونزا وخضوعها لتحليلات فيروس كورونا الجديد.

وقال البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن ترودو لم تظهر عليه أية أعراض، وسيواصل العمل من منزله حتى صدور نتائج اختبار زوجته. ومن المقرر عقد الاجتماعات المباشرة مع رؤساء الوزراء الإقليميين يومي الخميس والجمعة عبر الهاتف.

وجاء في البيان: "بعد عودتها مؤخرًا من خطبة في لندن بالمملكة المتحدة، بدأت تظهر على زوجة رئيس الوزراء صوفي جريجوار ترودو، أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الحمى في وقت متأخر من الليلة الماضية".

وتابع البيان: "سعت صوفي على الفور للحصول على المشورة الطبية، ويجري اختبارها لتبين ما إذا كانت أصيبت بمرض (كوفيد 19) الذي يتسبب به فيروس كورونا الجديد، وهي تعزل نفسها في المنزل بانتظار نتائج الاختبار، وقد تراجعت الأعراضها منذ ذلك الحين".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا. سجلت كندا 103 إصابات حتى الآن وحالة وفاة وحيدة.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.