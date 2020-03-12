إسرائيل تسجل 109 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 109 حالات.

القدس - سبوتنيك. جاء في بيان نشرته وزارة الصحة الإسرائيلية "ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 109، من بين المصابين رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر".

وحذرت وزارة الصحة اليوم من "إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، وستقوم بفرض المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في البلاد، وذلك مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في إسرائيل".

وقالت وزارة الصحة في بيان لها "إن من بين مجمل الإصابات 91 حالة وصفت بالطفيفة، و4 بالمتوسطة و2 في حالة حرجة، وقد تماثل للشفاء التام 4 أشخاص".

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "مجلس الأمن القومي يناقش احتمال تعليق الدراسة اعتبارا من الليلة حتى أواخر أبريل/ نيسان المقبل".

وأضافت القناة أنه في حال اتخذ القرار "سيتم إخراج نحو مليونين ونصف مليون طالب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية إلى عطلة طويلة".