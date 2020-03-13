تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في تركيا

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، اليوم الجمعة، إن الفحوص أكدت إصابة شخص ثان بفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت أنقرة عن سلسلة إجراءات لكبح انتشار الفيروس.

وكتب قوجا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "هناك خبر محزن".

وأضاف: "المريض الثاني الذي ظهرت نتيجة فحوصه مساء أمس هو من بين المخالطين للمريض الأول الذي تم تشخيص إصابته يوم الأربعاء".

وتابع: "لقد اتخذنا التدابير اللازمة للسيطرة على الانتشار المحتمل للفيروس".

وختم: "سنتغلب على المشكلة معا".

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020

وكان قوجا قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إصابة مواطن تركي بفيروس كورونا.

وقال إن "المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت المراقبة".

وأضاف وزير الصحة التركي أنه يحذر المواطنين من السفر للخارج، ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، ويطالبهم باتباع كل طرق الحماية من فيروس كورونا المعلن عنها من قبل الوزارة.

وأكد قوجا أن جميع المؤسسات المعنية بالدولة وضعت الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا منذ انتشاره.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الصحة التركية الدول الأوروبية بالتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".