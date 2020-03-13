الخطوط الجوية اللاتفية تلغي أكثر من ألفي رحلة بسبب كورونا

أعلنت المتحدثة باسم شركة الخطوط الجوية اللاتفية "إير بالتيك" أليس بريدي، اليوم الجمعة، أن الشركة ستلغي أكثر من 2000 رحلة، في الفترة من 29 مارس/آذار إلى 31 مايو/أيار، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ريغا - سبوتنيك. وقالت بريدي للصحفيين: "بالنظر إلى الوضع المتفاقم لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19" في العالم وتأثيره على شبكة خطوط شركة الخطوط الجوية اللاتفية "إير بالتيك"، أعلنت الشركة إلغاء أكثر من 2000 رحلة طيران في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 31 أيار/مايو".

ويذكر، أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن فصل أكثر من 300 عامل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.