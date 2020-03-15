 ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 200 حالة

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الأحد، بأنه من بين الحالات الجديدة 7 حالات من عائلة واحدة، وبأن 178 من المصابين هم في وضع صحي جيد، و11 بحالة متوسطة، في حين بقيت حالتين في حالة خطيرة.

משרד הבריאות: בישראל יש 200 חולי קורונה מאומתים https://t.co/6IhHFTyxmo pic.twitter.com/qceOEWEwJa — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) March 15, 2020

وأوضحت القناة العبرية أنه يمكث 157 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات، فيما سيتم إدخال 5 مرضى جدد للمستشفيات، فيما يخضع 35 مريضا في العزل المنزلي.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال في خطاب لتناول تفشي المرض في إسرائيل "سنضطر إلى تبني طريقة حياة جديدة، ونتعهد بمواصلة ضمان الخدمات الأساسية للاقتصاد بأكمله"، معلنا إيقاف كل ما يمت للثقافة الترفيهية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم ودور الترفيه اعتبارا من الأحد لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف نتنياهو: "البنوك والأسواق والخدمات الأساسية ستعمل بشكل طبيعي".

​ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 مارس/آذار، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا" (جائحة)، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".