لأول مرة في تاريخها… جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية عبر "الفيديو كونفرانس"

أجرت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، لأول مرة في تاريخها عبر الفيديو كونفرانس.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، ظهر اليوم، الأحد، بأنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل، تعقد جلسة الحكومة الأسبوعية عبر الفيديو كونفرانس، تخوفا من انتشار فيروس كورونا بين أعضاء الحكومة نفسها.

משמשים דוגמה: רה"מ @netanyahu מקיים את ישיבת ממשלה בשיחת ועידה בסיוע מצלמה

(צילום : חיים צח, לע"מ) pic.twitter.com/NoPgdEKUTr — גלצ (@GLZRadio) March 15, 2020

وأرفقت الإذاعة صورة لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أثناء إدارته للجلسة عبر الفيديوكونفرانس.

ونشر كثير من أعضاء الحكومة الإسرائيلية صورا لجلسة الحكومة، وكيفية إدارتها من قبل نتنياهو، ونشرهم لبعض صور الكونفرانس، عبر عدة أماكن في إسرائيل.

התחלנו לפני כחצי שעה את ישיבת הממשלה המיוחדת שמתנהלת לראשונה בשיחת וידאו ממספר מקומות בארץ כדי לשמור על כללי המרחק. בישיבה המיוחדת הזו אביא לאישור הממשלה את התקנות לשעת חירום שיזמתי להתאמת סמכויות המשטרה לאכיפת הבידוד וכן להגנה על בתי הכלא מפני חדירת הנגיף. יחד ננצח את הקורונה pic.twitter.com/plYAMGRUqn — גלעד ארדן Gilad Erdan (@giladerdan1) March 15, 2020

وأكد وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، أن الاجتماع الذي يعقد ـ في الوقت الحالي ـ هو الأول من نوعه، كونه يجرى عبر الفيديو كونفرانس، بهدف الحفاظ على قواعد مسافة معينة، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وبأن هذا الاجتماع هو جلسة استثنائية لما تمر به بلاده من ظروف طارئة.

ونوه أردان بأنه سيطرح عدة أفكار ورؤى لمنع انتشار فيروس كورونا، تتعلق بالسجون، على سبيل المثال.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة.

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وأعلن نتنياهو، مساء أمس السبت، عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال في خطاب لتناول تفشي المرض في إسرائيل "سنضطر إلى تبني طريقة حياة جديدة، ونتعهد بمواصلة ضمان الخدمات الأساسية للاقتصاد بأكمله"، معلنا إيقاف كل ما يمت للثقافة الترفيهية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم ودور الترفيه اعتبارا من الأحد لمكافحة فيروس كورونا.