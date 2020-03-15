الرئاسة الفرنسية: لا إغلاق للحدود بيننا وألمانيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الإجراءات التي اتخذت على الحدود بين فرنسا وألمانيا بسبب تفشي وباء كورونا لا تتضمن إغلاق الحدود لكنها ستشمل تشديد الرقابة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، دون أن تشير إلى مصدرها، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزيرة داخليتها اتفقا على الإغلاق مع رؤساء الوزراء المعنيين، وأن ذلك سيتم من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي يوم غد الاثنين.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد: "هذا ليس إغلاق للحدود. هذه خطوات لتعزيز الرقابة".

وأضاف المسؤول أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وميركل أجريا محادثات في نهاية الأسبوع ونسقا جهودهما.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وبلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.