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    احتجاجات السترات الصفراء في باريس، فرنسا فبراير 2020

    2 مليون موظف فرنسي يدخلون ببطالة جزئية بسبب فيروس كورونا

    © Sputnik . Dominique Boutin
    العالم
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    فيروس "كورونا" (300)
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    أعلنت وزيرة العمل الفرنسية، مورييل بينيكو، اليوم الأحد، عن دخول قرابة مليوني موظف يعملون في أكثر من 800 ألف شركة في مرحلة بطالة جزئية ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

    باريس - سبوتنيك. وقالت وزيرة العمل خلال مقابلة أجرتها معها قناة إل.سي.إي الفرنسية، إنه " ابتداء من يوم غد، سيدخل مليونا موظف في مرحلة بطالة جزئية" .

    امرأة ترتدي قناعا واقيا في باريس، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا 1 فبراير 2020
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    فرنسا تسجل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

    وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي ينص على دفع معاش بطالة، ضمن شروط، للذين يفقدون عملهم أو يجدون صعوبات في العثور على عمل.

    ومن جهتها أعلنت وزيرة العدل نيكول بيلوبي في وقت سابق اليوم، بحسب مصادر للوكالة الفرنسية، عن إغلاق المحاكم في كافة أنحاء البلاد ابتداء من يوم غد، على أن يتم استثناء القضايا الأساسية التي لا تحتمل التأجيل.

    وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي عن إقفال جميع المدارس والثانويات والجامعات والحضانات، كما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب يوم أمس السبت عن إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا.

    وتخشى السلطات الفرنسية أن يزداد عدد المصابين بالفيروس ويرتفع عدد الوفيات في فرنسا أسوة بما يحدث في إيطاليا، وهذا ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس الذي بات يعد وباء.

    وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ 4500 لغاية اليوم ، أما عدد الوفيات فبلغ 91.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

    وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (300)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, باريس, فرنسا
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