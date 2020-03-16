تركيا تسجل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تركيا ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وصلت إلى 155 دولة حول العالم.

وقال وزير الصحة التركي إن حالات الإصابة المسجلة ارتفعت إلى 47 بعد تسجيل 29 حالة جديدة بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضاف الوزير، بحسب وكالة "رويترز": "كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت ثلاث حالات من أداء العمرة".

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 181 ألف و127 شخصا، توفي منهم 7114 شخصا، فيما شفي حتى الآن 78085 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة)، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81032 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و142 شخصا.