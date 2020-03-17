سويسرا تقدر عدد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 2650

أعلنت وزارة الصحة في سويسرا، اليوم الثلاثاء، أن نحو 2650 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وقالت إن 19 شخصا لاقوا حتفهم، متوقعة أن العدد سيزداد في حين يأخذ الوباء مجراه.

وحث دانييل كوخ، مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة السويسرية، السكان على الالتزام بالإجراءات الصارمة التي أمرت بها برن، بما في ذلك منع الفعاليات والتجمعات، وقال إن هذه الإجراءات حيوية للمساعدة في تحجيم الأضرار.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، جائحة، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد الماضي، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى أكثر 182 ألف و424 شخصا، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.