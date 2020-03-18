ترامب: سنرسل الأموال لمن توقفوا عن العمل بسبب "الفيروس الصيني"

وجه دونالد ترامب، رسالة للأمريكيين، الذين توقفوا عن العمل بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي يصفه الرئيس الأمريكي بـ"الفيروس الصيني".

وكتب ترامب على "تويتر": "أوجه رسالة لمن توقفوا عن العمل، أو تركوا أعمالهم بسبب سياسات احتواء الفيروس، وعلى سبيل المثال العاملين في الفنادق والمطاعم والحانات، أقول لهم: الأموال ستأتيكم قريبا".

وتابع: "هجوم (الفيروس الصيني) ليس خطأكم. سوف نصبح أقوى من أي وقت مضى".

For the people that are now out of work because of the important and necessary containment policies, for instance the shutting down of hotels, bars and restaurants, money will soon be coming to you. The onslaught of the Chinese Virus is not your fault! Will be stronger than ever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

ويصف ترامب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بأنه "فيروس صيني".

ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6496 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 199 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.