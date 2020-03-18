مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بنسبة 0.4 % بما يعادل 2 مليون برميل خلال أسبوع

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع الفائت، ليصل إلى453.7 مليون برميل.

وأكدت الوزارة أن احتياطيات النفط التجارية الأمريكية قد ارتفعت (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) للأسبوع المنتهي في 13 مارس/آذار، بمقدار 2 مليون برميل، أي ما يعادل 0.4%، وفقًا لمراجعة أسبوعية لقسم معلومات الطاقة في وزارة الطاقة في البلاد.

وتوقع محللون زيادة 3.3 مليون برميل في هذه المخزونات.

وانخفض خام برنت إلى أقل من 27 دولارًا للبرميل، وهي المرة الأولى لهذا السعر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003، لتعميق التوقعات بتراجع الطلب العالمي على المواد الخام.

بينما انخفض سعر خام غرب تكساس إلى ما دون 25 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وفقًا لبيانات التداول.

وقال محللون في بنك غولدمان ساكس، بحسب "رويترز": "تراجع الطلب على النفط بسبب انتشار فيروسات كورونا أصبح أكثر وضوحا" وتنبأوا أيضا بانخفاض سعر برنت إلى 20 دولارا هذا الربع.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، لتسجل هبوطا 17% منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.