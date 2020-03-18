اليونسكو: فيروس كورونا يحرم نصف طلاب العالم من الدراسة

كشف قطاع الرصد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن وباء كورونا تسبب في تعليق الدراسة لعدد ضخم من الطلاب بلغ نحو 849.4 مليون طالب على مستوى العالم.

وأشار اليونسكو إلى أن هذا العدد يعني نصف طلاب العالم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات في 113 دولة على مستوى العالم في إطار الجهود لاحتواء تفشي الفيروس.

وأسفرت قرارات الإغلاق عن توقف العملية التعلمية لمئات الملايين من الأطفال والشباب والبالغين.

وقامت حكومات 102 دولة بغلق كل المؤسسات التعليمية في حين أغلقت 11 دولة أخرى المدارس في بعض مناطقها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 204 آلاف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب فيروس سارس، سابقا، 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.

ويواصل فيروس كورونا تمدده حاصدا المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، وسجلت الصين إصابات جديدة معظمها قادمة من الخارج، مقابل حالة واحدة في بؤرة الفيروس ووهان.