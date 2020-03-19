نتنياهو يعلن إجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الاسرائيلية إنه "سيسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء".

وحسب "رويترز" أعلن نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية "ستوافق على أوامر تلزم الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم بسبب فيروس كورونا".

وقال نتنياهو: "هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل".

ودعا نتنياهو إلى توحيد الصفوف وإقامة حكومة وحدة وطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نتنياهو "بموجب هذه الأوامر مطلوب منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، البقاء في منازلكم. لم يعد الأمر مجرد طلب ولا توصية، إنه توجيه إلزامي ستفرضه سلطات إنفاذ القانون". وتابع أن الأوامر سيبدأ تطبيقها في وقت لاحق اليوم ولمدة أسبوع.

وقال نتنياهو في خطابه الذي أذاعه التلفزيون إنه سيتم استثناء عمال محددين من هذه الإجراءات وسوف يُسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل.