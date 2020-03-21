فيتنام تمنع دخول جميع الأجانب اعتبارا من يوم الأحد

قالت الحكومة إن فيتنام ستمنع دخول جميع الأجانب ابتداء من يوم الأحد، باستثناء حالات خاصة، حيث تسعى هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لاحتواء انتشار الفيروس التاجي.