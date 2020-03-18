سقطت "مناعة القطيع"... لماذا تراجعت بريطانيا عن خطة إصابة الشعب بفيروس كورونا

أعدت كبرى مجلات السياسة الخارجية الأمريكية "فورين بوليسي" تقريراً مطولاً عن سياسية رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون والتي أعلنها قبل أيام ثم تراجع عنها والمعروفة ببناء "حصانة القطيع" في مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت المجلة الأمريكية في تقريرها إلى اعتراف حكومة جونسون بأن استراتيجيتها بالسماح للفيروس بالانتشار وبناء الحصانة كانت فاشلة ولكنها لم تصل إلى حد الضوابط الإلزامية.

وقالت إنه بينما كان الأوروبيون يغلقون المدارس ويضعون الجنود في الشوارع لفرض قواعد الحجر الصحي الصارمة، كانت النصيحة الرسمية للحكومة البريطانية لمواطنيها هي، في الأساس، فقط الحفاظ على الهدوء والاستمرار.

ظلت المدارس والمطاعم والمسارح والنوادي والأماكن الرياضية مفتوحة؛ وفقط فإن أولئك الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا نصحوا بالبقاء في المنزل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن رد الفعل البريطاني البسيط كان مدفوعًا بنظرية مثيرة للجدل تبناها كبار العلماء في حكومة المملكة المتحدة: أن أفضل طريقة لتخفيف العواقب طويلة المدى لوباء الفيروس التاجي هو السماح للفيروس بالانتشار بشكل طبيعي من أجل بناء السكان "مناعة القطيع".

ليلة الاثنين، اصطدمت هذه النظرية بالحقائق. واقترح تحليل جديد، أجراه إخصائيو المناعة في إمبريال كوليدج لندن وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، لتأثير فيروس التاجي في إيطاليا أن ما يصل إلى 30 في المئة من المرضى الذين دخلوا المستشفى بالفيروس سيحتاجون إلى علاج العناية المركزة. وإذا تكررت هذه الأرقام في المملكة المتحدة، فسوف تطغى بسرعة على الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة في بريطانيا.

وقالت "فورين بوليسي" إنه في غضون ساعات من التقرير، ظهر رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون في إحاطة يومية في مقر الحكومة للتراجع عن سياسة "حصانة القطيع". وأقر جونسون بضرورة "اتخاذ إجراءات صارمة"، وأعلن أنه من الآن فصاعدًا، يجب على البريطانيين محاولة العمل من المنزل والامتناع طوعًا عن السفر غير الضروري والتواصل الاجتماعي.

لكن نبرة جونسون، وسياسة بريطانيا، ورد فعل العديد من البريطانيين ظلت على النقيض القوي لبقية أوروبا -وهو صدى لافت للنظر لنهج رئيس الوزراء القائم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام. ويتبع جونسون الآن نهجًا أقرب إلى نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -مناشدة الجمهور للتعاون الطوعي بدلاً من طلبه- من نهج الاتحاد الأوروبي.

وقالت المجلة الأمريكية إنه على النقيض من ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محذرا من أن بلاده "في حالة حرب" مع الفيروس التاجي، أن المواطنين سيضطرون إلى تسجيل نيتهم ​​لمغادرة منازلهم في أي موقع على الصعيد الوطني أو مواجهة غرامة قدرها 38 يورو (42 دولارًا) ينفذها 100 ألف شرطي. ولم تفرض بريطانيا أي حظر إلزامي على الحركة أو على فتح الحانات وأماكن الترفيه.

وبدلاً من ذلك، قال جونسون إن الحكومة تقدم "نصيحة قوية جدًا بعدم زيارة الأماكن العامة مثل المسارح"، لكنه أضاف "لا أعتقد أنه سيكون من الضروري استخدام سلطات التنفيذ".

وفي مساء إعلان جونسون، ملأت تويتر صور العديد من البريطانيين الذين يتحدون بمرح نصيحة الحكومة عن طريق الشرب في الحانات والنوادي. وفي صباح اليوم التالي، أخبر والد رئيس الوزراء ستانلي جونسون، 79 عامًا، برنامجًا للدردشة متحدّيًا: "بالطبع سأذهب إلى حانة إذا كنت بحاجة إلى الذهاب إلى حانة".

وكانت استراتيجية جونسون تتعرض لانتقادات لعدة أيام من قادة المعارضة في الداخل والمسؤولين في الخارج. وانتقد زعيم حزب العمل جيريمي كوربين الحكومة لكونها "راضية" و"خلف المنحنى" في تعاملها مع تفشي الفيروس التاجي.

وصرح وزير التنمية الوطنية السنغافوري لورانس وونج للصحفيين يوم الأحد أن "المملكة المتحدة وسويسرا... تخلت عن أي إجراء لاحتواء الفيروس أو كبحه".

وشكك العديد من كبار الأطباء البريطانيين في الأساس المنطقي لسياسة مناعة القطيع التي أعلنها جونسون، وحثوا الحكومة على نشر أدلة لرفضها اتباع بقية أوروبا في الإغلاق الفوري.

وكتب آرني أكبر، رئيس الجمعية البريطانية لعلم المناعة: "لدينا فرصة صغيرة لحماية أمتنا، والتعرف على هذا الفيروس الناشئ الجديد والتعامل مع هذا التهديد غير المسبوق للصحة العالمية".

واتهم هاشتاغ #ToryGenocide على تويتر، جونسون وحزبه المحافظ، بالسماح المتعمد للمرضى والمسنين بالموت.

ويصر المدافعون عن الحكومة على أن الانتقاد غير عادل وأن إدارة جونسون تمسكت بشدة بنصيحة أفضل الأطباء في البلاد.

وقال موظف حكومي كبير يرى جونسون على أساس يومي لكنه غير مخول بالتحدث في تصريح رسمي: "بالطبع في وقت مثل هذا الشخص سوف يلوم الحكومة على كل شيء". "الحقيقة هي أن ما يسمعه الجمهور هو ما نسمعه... كان بوريس في الواقع مستقيماً للغاية. لقد أخبر الشعب البريطاني أنه سيكون هناك وفيات. لقد قال إن هذه أزمة خطيرة للغاية وأن أولويتنا هي إنقاذ الأرواح، بافتراض أن الأوان قد فات لمحاولة احتواء تفشي المرض".

وأضاف أن فكرة أن الحكومة قللت من شأن الأزمة هي "هراء... نحن نعمل بأفضل العلوم التي لدينا... عندما تتغير الحقائق، تتغير سياستنا". وقال بمجرد أن قدم فريق العمل من إمبريال كوليدج وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي استنتاجاتها الجديدة بأن النهج القديم لن ينجح، "لم يكن هناك أي تردد: قمنا بتغيير النصيحة الرسمية في غضون ثلاث ساعات".

وقال المصدر في مؤتمر صحفي مساء الاثنين بالتنسيق مع إدارة جونسون، أوضحت عالمة الأوبئة إمبريال كوليدج أزرا غني أن فريقها كان "يتوقع مناعة القطيع لكن ندرك الآن أنه من غير الممكن التأقلم مع ذلك". وقالت غاني للصحافيين إن موقف المملكة المتحدة تحول بشكل رسمي من الاحتواء إلى "كبت الوباء... باعتبارها الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق في الوقت الحالي".

ومع ذلك، لا تزال استجابة بريطانيا تختلف بشكل ملحوظ عن بقية القارة -وكذلك عن العديد من الولايات والمدن الأمريكية التي فرضت عمليات الإغلاق الكاملة. وحتى يوم الثلاثاء.

ورفضت المملكة المتحدة اتباع خطى الاتحاد الأوروبي وحظر السفر من خارج بريطانيا. وعلى الرغم من أن العديد من شركات الطيران البريطانية أعلنت أنها ستخفض طاقتها الاستيعابية بنسبة تصل إلى 80 في المئة، إلا أن المطارات والعبارات عبر القنوات ونفق القناة لا تزال مفتوحة.

وكان الأساس المنطقي الرئيسي لحكومة المملكة المتحدة لعدم تراكم القيود الإلزامية على الحركة والتفاعلات الاجتماعية هو الخوف من أن يصاب البريطانيون "بالإرهاق السلوكي" ويستأنفون حياتهم الطبيعية قبل احتواء تفشي المرض.

والمنطق هو أن الحجر الاجتماعي الصارم غير مستدام لأكثر من فترة قصيرة وسيؤدي إلى تفشي الفيروس الجديد حيث يتحدى الناس القيود.

وفي الأسبوع الماضي، تحدى أكثر من 200 عالم بريطاني بارز نهج الحكومة في رسالة مفتوحة تساءلت عما إذا كان "ما يكفي معروفًا عن" الإرهاق السلوكي "- وقالوا "الاستمرار في العمل كالمعتاد لأطول فترة ممكنة تقوض من رسالة مكافحة الفيروسات التاجية".

ولطالما كان الاعتماد على نظريات العلوم السلوكية المثيرة للجدل في بعض الأحيان سمة مميزة لمجموعة من المستشارين الحكوميين الرئيسيين في المملكة المتحدة -الذين عمل العديد منهم سابقًا في حملة خروج بريطانيا الناجحة.

وتحدث دومينيك كامينغز، كبير المستشارين لجونسون وأحد أقوى الشخصيات في الإدارة، وكتب مرارًا وتكرارًا عن كيف أن علم البيانات والنمذجة السلوكية هما مفتاح الحملات الناجحة والحوكمة.

و أكدت سوزان ميشي مديرة مركز تغيير السلوك في كلية لندن الجامعية وعضو المجموعة الاستشارية الحكومية حول COVID-19، أن جزءًا رئيسيًا من نهج الحكومة تم تصميمه على غرار ما يسمى "COM-B" " نموذج. تنص هذه النظرية على أن تغيير السلوك لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان لدى السكان "القدرة والفرصة والدافع".

وقالت ميشي لصحيفة الغارديان: "ما لم تتمكن من وضع علامة على هذه الأشياء الثلاثة، فلن يحدث هذا السلوك". "إذا لم تكن مجموعة كبيرة من السكان معنية بهذا القدر وكنت تطلب من الناس التضحية كثيرًا، فلن يكون ذلك فعالًا إذا كان هذان الشيئان متطابقين تمامًا". بعبارة أخرى ، وفقًا لمصدر يعمل مع كامينغز الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "مجرد إخبار الناس بالطاعة لن ينجح."

يعتقد المطلعون أن نهج جونسون - كامينغز المتمثل في دفع الناس وإقناعهم بسلوكيات الحد من الفيروسات التاجية سيكون في نهاية المطاف أكثر فعالية من الموقف الأوروبي المتمثل في حظر التفاعل الاجتماعي ومعاقبة المخالفين للقانون.

وقال زميل كامينغز: "هذا النوع من زعامة الحكومة لن يعمل مع الشعب البريطاني". "النتيجة النهائية هي نفسها، لكنها تعمل بشكل أفضل عندما يختار الناس القيام بذلك." إذا كان سلوك عائلة جونسون هو أمر يجب أن يستمر، فقد يكون هناك بعض الحقيقة في هذا المنطق. إذا نجح رئيس الوزراء البريطاني الجديد في نهاية المطاف في إقناع والده باحترام الحجر الصحي على الصعيد الوطني، فقد ينجح مع بقية البلاد أيضًا.