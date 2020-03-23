صورة ترتعش لها القلوب... رجل يرى حفيدة لأول مرة خلف جدار زجاجي بسبب كورونا

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، صورة ترصد لحظة ترتعش لها القلوب، لرجل يرى حفيدة لأول مرة، خلف جدار زجاجي، بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتقول الصحيفة البريطانية إن كل شيء في العالم تغير، بين عشية وضحاها، بسبب فيروس كورونا ، مشيرة إلى أننا نواجه وضعا عالميا غير مسبوق، يجعل أبسط تقاليد الحياة أصبح بحلم لا نستطيع تحقيقه.

وتضيف: "إضافة إلى القيود المشددة التي أصبحنا نعيش فيها لمكافحة الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي، فإن كل شيء له علاقة بالتجمعات تم إلغاؤه مثل الأفراد والمناسبات العائلية، وحتى المواليد الجدد، الذين لا يتمكن ذويهم من رؤيتهم لأول مرة إلا من وراء جدار عازل".

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي تلك الصورة، التي ترصد لحظة لا يستطيع فيها رجل رؤية حفيده إلا من وراء نافذة زجاجية، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن تلك الصورة تم رصدها في إيرلندا.

وتقول الصحيفة: "رغم قسوة الصورة، إلا أنها ترصد جانبا إيجابيا، لشخص يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، بأخذ التهديد الذي يمثله فيروس كورونا على محمل الجد، واتباع التعليمات الخاصة بمكافحته، مهما كلفنا ذلك من تضحيات اجتماعية".

Emotional photo captures man meeting his grandson for the first time behind glass because of social distancing https://t.co/iuqFTOTbUo — indy100 (@indy100) March 23, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 353 ألف مصاب، بينهم أكثر من 15 ألف و400 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات العالمية.