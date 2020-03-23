فرنسا تشدد إجراءات الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، مساء اليوم الاثنين، تشديد إجراءات الحجر الصحي في كل أنحاء البلاد ابتداء من يوم غد الثلاثاء بهدف مكافحة الانتشار السريع لوباء كورونا، كما أعلن عن استعداد السلطات لتمديد الحجر لأسابيع إضافية.

موسكو - سبوتنيك . وقال فيليب خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي.إف1": "يجب احترام التعليمات المتعلقة بالخروج من المنزل بحذافيرها بهدف إيقاف انتشار الفيروس. مفاعيل الحجر الصحي ستأخذ وقتا قبل أن تعطي النتيجة المرجوة".

وأعلن فيليب عن قراره إغلاق الأسواق الشعبية التي كانت ما زالت مسموحة لغاية اليوم، وذلك بعد أن لاحظت السلطات تواجد كمية كبيرة من الناس في هذه الأسواق على الرغم من سياسة الحجر الصحي.

وأشار إلى أنه يحق لكل شخص أن يخرج مرة واحدة فقط في اليوم لا أكثر من منزله في قطر لا يتعدى الكيلومتر المربع، وذلك ضمن الشروط التي حددتها السلطات.

ورفض رئيس الوزراء الفرنسي فكرة فرض حظر للتجوال في كل أنحاء البلاد، لكنه اعتبر أنه من الممكن لبعض رؤساء البلدية أن يفرضوا حظرا للتجوال بشكل جزئي وفي مناطق محددة إذا اقتضت الحاجة.

واختتم بالقول إن الحجر الصحي الذي فرضته السلطات، يوم الثلاثاء الماضي لمدة 15 يوماً، قد يتسمر لأسابيع إضافية إذا اقتضت الحاجة.