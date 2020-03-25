تايلاند تغلق بشكل تام الدخول والخروج من البلاد اعتبارا من يوم غد

أعلنت السلطات في تايلاند، أغلاق الحدود بشكل تام أمام الداخلين والخارجين من البلاد، اعتبارا من يوم غد الموافق 26 مارس.

وصدر بيان رسمي من الحكومة التايلاندية بناء على الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها لجنة الطوارئ لمكافحة انتشار العدوى أمرا بحظر الدخول والخروج من تايلاند عبر جميع النقاط الحدودية بما فيها المطارات والموانئ البحرية والنهرية والحدود البرية اعتبارا من الساعة 00:00 صباحا في 26 مارس وإلى أشعارا آخر.

ويستثنى من القرار الأشخاص الذين حصلوا على إذن خاص من رئيس الوزراء والدبلوماسيون وأفراد أسرهم وموظفو المنظمات الدولية وأفراد أسرهم وطواقم الطائرات والسفن والأشخاص المصاحبين للشحنات العاجلة.

وأعلن رئيس حكومة تايلاند، برايوت تشان أوتشا، أمس الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من يوم 26 مارس/آذار، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن البلاد رصدت 122 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 721.

ويواجه العالم، منذ يناير/ كانون الثاني 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من الدول، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالميا، في وقت تمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء "كورونا" في أراضيها وعالجت أكثر من 73 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، بينما تحول العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.