وزير الصحة التركي: على كل شخص التصرف كأنه مصاب بكورونا وقد يعدي الآخرين

قال وزير الصحة التركي: "يجب على كل شخص أن يتصرف كأنه مصاب بكورونا وقد يعدي الآخرين".

وحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، قال وزير الصحة التركي إن " مصابي كورونا 1872، منهم 136 في العناية المركزة و102 تحت التنفس الاصطناعي و26 تماثلوا للشفاء".

وأضاف وزير الصحة التركي: "دواء كورونا الذي جلبناه من الصين قدمناه حتى الآن لـ136 مريضا في العناية المركزة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "سنواصل حماية مواطنينا من تأثير أزمة كورونا عبر التدابير وحزم الدعم الاقتصادي".

وحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أضاف أردوغان: وقفنا بجميع مؤسساتنا وإمكانياتنا إلى جانب الشعب في مواجهة وباء فيروس كورونا منذ اليوم الأول".