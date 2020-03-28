يقتل شقيقه لكسره حظر التجول

ووفقا لما نشرته صحيفة "الهند اليوم"، قامت الشرطة الهندية باعتقال الشقيق الأكبر للضحية بتهمة قتل الأخير لخروجه من منزله بمدينة مومباي، خلال فترة حظر التجول.

وكان المجني عليه قد خرج في "نزهة" مع بعض أصدقائه وعند عودته للمنزل نشب شجار بينه وبين شقيقه.

وقالت الشرطة إن الجاني اعترف بجريمته مؤكدا أنه كان غاضبا بسبب مخاوف لديه من أي يكون شقيقه قد أصيب بفيروس كورونا.

وسجلت الهند حتى يوم أمس الجمعة 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و9 وفيات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.