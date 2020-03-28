تايلاند تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بمرض "كوفيد-19" في تايلاند اليوم السبت، أن البلاد سجلت 109 حالات جديدة ووفاة واحدة.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، وصل العدد الإجمالي للمصابين في تايلاند 1245 وست وفيات.

وأضاف المتحدث أن أحدث حالة وفاة هي لمريض كان يعاني بالفعل من بعض المضاعفات الصحية.

وأمرت الحكومة التايلاندية يوم الجمعة بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والمؤسسات للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت حالة الإغلاق القائمة حتى نهاية أبريل/ نيسان.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.