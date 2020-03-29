هبوط عقود الخام الأمريكية بنسبة 7% إلى أقل من 20 دولارا

انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 بالمئة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002، وانخفض سعر خام برنت بنسبة 4.65 بالمئة، وفقا لبيانات التداول.

موسكو - سبوتنيك. وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 بالمئة، إلى 19.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1.40 بتوقيت موسكو.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيرن لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 4.65 بالمئة إلى 26.6 دولار للبرميل.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.