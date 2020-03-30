مدير طوارئ الصحة العالمية: يجب عزل كل الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا في المستشفى

نصح أخصائي الصحة العامة، المدير التنفيذي في منظمة الصحة العالمية، مايك راين، بعزل كافة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المسجد في المستشفى لأن العزل المنزلي قد ينفع إذا كان هناك وعي تام بكيفية إدارته.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال مايك راين إن "كل حكومة عليها التعامل بجدية وحكمة في نفس الوقت عبر نصح مواطنيها بالبقاء في منازلهم ".

وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية: "من المهم أن تتحلى كل حكومة بالشفافية مع السكان لشرح وتفسير سبب تقييد الحركة". متابعاً: "تقييد الحركة في أي سياق يجب التعامل معه بعناية فائقة".

وقال راين إن إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة المعمول بها في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين يجب أن تؤدي قريبا إلى استقرار وضع وباء فيروس كورونا، لكن المتابعة اليقظة ستكون ضرورية.

وقال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي "نأمل أن تكون إيطاليا وإسبانيا على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه ويلزم محاربته من خلال جهود الصحة العامة".

وفيما يتعلق بإيطاليا، قال ريان "يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار. الحالات التي نراها اليوم تعكس بالفعل التعرض (للإصابة) قبل أسبوعين".