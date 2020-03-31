بفعل كورونا... "أزياء أرماني" تنتج ملابس طبية و"ريكارد للكحوليات" تصنع مطهرات

بدأ عملاق الأثاث "ايكيا" بإنتاج أقنعة للوجه ومعدات واقية أخرى للمستشفيات، وتنضم إلى قائمة متنامية من الشركات المتفرعة من مناطق عملها العادية، للمساعدة في تلبية نقص المعدات في مكافحة الفيروسات التاجية "كورونا المستجد" المسبب لمرض "كوفيد-19".

وحسب "رويترز" فإنه بعد أن بدأت بأقنعة للموظفين في الصين في المراحل المبكرة من الوباء، تعمل المجموعة السويدية مع العديد من الموردين لزيادة إنتاج الأقنعة للعاملين في مجال الصحة ، بالإضافة إلى المطهرات اليدوية، والأقنعة والمآزر ذات الاستخدام الواحد.

قال هنريك إيلم، مدير التوريدات العالمي لدى شركة "إنترناشيونال ايكيا غروب" المسؤولة عن التوريد، لـ"رويترز" إن الدُفعات الأولى لمنشآت الرعاية الصحية الأوروبية في طريقها إلى العبور.

وتعمل العديد من الشركات الأخرى أيضًا على المساعدة في معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية، مع شركة "دايسون" للمكنسة الكهربائية التي تعمل على صنع أجهزة التنفس، ومجموعة الأزياء "أرماني" التي تنتج الملابس الطبية والعلامة التجارية للمشروبات الروحية "ريكارد" تتبرع بالكحول لصنع مطهرات.

العمل من المنزل

أعادت "ايكيا" فتح جميع المتاجر باستثناء الصين في مكان واحد، حيث ظهر الفيروس، ولكن عبر الأسواق أغلقت غالبية المتاجر الـ436 مؤقتًا.

وقال إيلم إن الطلب على أثاث المكاتب لا يزال صامدا حيث يعمل الكثير من الناس من منازلهم في الأزمة الصحية.

وقال في مقابلة "نمط المبيعات يتغير. أحد المجالات التي نبيعها بشكل جيد مقارنة بالمناطق الأخرى هو أثاث المكاتب. يعمل الناس من المنزل وقد حددوا الاحتياجات في منازلهم لذلك".

وأضاف: "لذا فإن (الطلب) موزع بشكل مختلف -في بعض المجالات نحافظ عليه بشكل جيد- وفي بعض الحالات لدينا تأثير كبير".

معدة جيدا

وقال إيلم إن اختلالات سلسلة التوريد زادت مع انتشار الفيروس في أوروبا وأمريكا، مع إغلاق الحدود أو تقييد الحركة.

New York's Empire State Building was lit up like an ambulance siren on Monday night in tribute to medical workers fighting coronavirus.



The Empire State Realty Trust said the lights symbolized "America’s heartbeat and a siren of red and white". https://t.co/TUnizC5cTA pic.twitter.com/YpvTciCSDN — CNN (@CNN) March 31, 2020

وقال إن ايكيا تمكنت من التأقلم بشكل جزئي من خلال نشر المخزونات في المستودعات في عدة مواقع.

وقال "حتى الآن، رأينا تأثيرًا محدودًا على توفر منتجاتنا". وتابع إيلم إنه يتوقع عدم وجود نقص في الأخشاب أو المواد الأخرى، مثل البلاستيك والمنسوجات، حيث ينخفض ​​الطلب العالمي على هذه المواد".

ومع ذلك، فإن أحد المجالات المثيرة للقلق هو إيجاد مساحة لتخزين البضائع التي تمر بالفعل في طريقها إلى الأسواق حيث أغلقت ايكيا مؤقتًا العديد من متاجرها.

وقال "ستكون هناك قيود في الأسابيع المقبلة على تخزين هذه السلع. ستكون المستودعات عنق الزجاجة". "الأشياء التي كانت في طريقها إما أن نعيد التوجيه أو نقوم بالتخزين".

تنتج "ايكيا" عُشر المنتجات نفسها وتستورد الباقي من الموردين ، معظمهم في آسيا وأوروبا.

Healthcare staff at a hospital in Barcelona thanked cleaning staff with a rousing round of applause for their work during the coronavirus pandemic.



The total number of deaths in Spain from the outbreak has now grown to at least 7,340. https://t.co/De75qcihw4 pic.twitter.com/KxCnKg8Qvv — ABC News (@ABC) March 31, 2020

ومع تكيف "ايكيا" وتجار التجزئة الآخرين مع تباطؤ طلب المستهلكين، يعاني العديد من الموردين وشركاء الخدمة.

وقال إيلم إن "ايكيا" كانت تساعدهم في القروض وسداد فواتير سريعة والمساعدة في الوصول إلى حزم الدعم الحكومية.