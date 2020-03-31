بومبيو: واشنطن سترفع العقوبات عن فنزويلا إذا التزمت بشروط الخطة الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن فنزويلا إذا التزمت الأخيرة بشروط الخطة الأمريكية

وحسب "رويترز" قال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة قد أوضحت أن نيكولاس مادورو لن "يتكرر أبدًا" في حكومة فنزويلا".

وأعرب بومبيو عن "أمل الولايات المتحدة في أن يتخذ العرض الإطاري الجديد على محمل الجد".