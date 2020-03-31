ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلادمير بوتين، بشأن أسعار النفط وجهود مكافحة فيروس كورونا.