الحكومة البريطانية تحذر المواطنين: لا تلتقوا عائلاتكم… كورونا قد ينتشر دون أعراض

وجهت الحكومة البريطانية رسالة جديدة لمواطنيها، تؤكد لهم أن البقاء في المنزل أصبح إلزاميا، إلا في 3 حالات استثنائية يكون فيها الخروج بشروط، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي .

ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة البريطانية على "تويتر" صورة تحمل عبارة "الزم بيتك"، وأضافت: "فقط يمكنك الخروج من المنزل لثلاثة أسباب هي إحضار الطعام أو العلاج، أو العمل".

وتابعت: "الذهاب إلى العمل مسموح في حالة واحدة، هي إذا لم تكن تستطيع أن تؤديه من المنزل".

وأضافت: "إذا خرجت من منزلك، يجب أن تبق على مسافة مترين من أي شخص آخر (6 أقدام)، في أي وقت، ويجب عليك أن تواظب على غسل اليدين بالماء والصابون بمجرد الوصول إلى المنزل".

وقال الموقع الرسمي للحكومة البريطاني إنه يجب على كل شخص آلا يلتقي آخرين، حتى إذا كانوا من أفراد عائلته أو أصدقائه، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون سببا في انتشار المرض، لأنه يمكن أن يكون الشخص المصاب لا تظهر عليه أعراض المرض.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 860 ألف مصاب، بينهم أكثر من 42 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 178 ألف شخص.

You must stay at home.



🚶‍♀️ Only go outside for food, health reasons or work – but only if you cannot work from home

↔️ If you go out, stay 2 metres (6ft) away from other people at all times

👐 Wash your hands as soon as you get home



➡️ https://t.co/6oXW28nKGq #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9yIc3Id2sD — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 1, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 95 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 71 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 52 ألف، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 44 ألف حالة إصابة، ثم بريطانيا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 16 ألفا، ثم تركيا بأكثر من 13 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 12 ألف إصابة، تليها النمسا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.