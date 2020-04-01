أمريكا تسجل 865 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 865 حالة وفاة جديدة، في يوم واحد، ليتخطى إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، حاجز الـ 4 آلاف وفاة.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن اليوم هو الأعلى في عدد الوفيات، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي جائحة.

وقالت الشبكة الأمريكية إنها علمت من غرفة أطباء الطوارئ، في أمريكا، أن حصيلة موتى فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الرقم الذي تم تسجيله في يوم واحد لم يحدث من قبل.

وأضافت: "بهذا الرقم يصبح إجمالي عدد الوفيات، بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية 4080 حالة وفاة، وفقا للبيانات الخاصة بجامعة جونز هوبكينز، البحثية بولاية ماريلاند الأمريكية.

ولفتت الشبكة إلى أن إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، واجهة أياما شهدت فيها تسجيل أرقاما قياسية لعدد الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ووصل عدد الذين تم تشخيصهم بالمرض في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 190 ألف شخص، وهو أعلى رقم تسجله دولة في العالم.

The U.S. has seen a grim new record number of coronavirus deaths in a single day: At least 865 people lost their battles with the COVID-19 disease on Tuesday. https://t.co/CfTESoHrIa — CBS This Morning (@CBSThisMorning) April 1, 2020

وأشارت الشبكة إلى أن تقديرات البيت الأبيض تشير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الوباء إلى موت ما بين 100 إلى 240 ألف شخص، قبل انتهاء الأزمة، حتى في حال اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بالتباعد المجتمعي.

وأضافت: "لكن من العقبات التي واجهتها المستشفيات في عدد من المناطق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، من وضع أكثر سوءا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 885 ألف مصاب، بينهم أكثر من 44 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 185 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها نحو 190 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 95 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 71 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 52 ألف، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 44 ألف حالة إصابة، ثم بريطانيا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 16 ألفا، ثم تركيا بأكثر من 13 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 12 ألف إصابة، تليها النمسا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.