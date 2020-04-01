5 دول تتخذ إجراءات "غير عادية" في مواجهة كورونا

تختلف التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ما بين الخفيفة إلى المشددة.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت ما وصفتها إجراءات "غير عادية" في مواجهة كورونا تتخذها بعض الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.، لكن بعض الدول يبدو أنها قررت تنفيذها بطريقة "غريبة".

وجاءت تلك الدول على النحو التالي:

1- بنما:

نفذت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إجراءات عزل مشددة.

عزلت المصابين بفيروس كورونا حسب الجنس

بإمكان الناس مغادرة منازلهم لساعتين فقط

يحظر خروج أي أحد يوم الأحد من كل أسبوع.

2- كولومبيا:

مغادرة المنازل تكون بناء على أرقام الهوية الشخصية

من ينتهي رقم هويته بأرقام (صفر أو 7 أو 4) يغادر منزله يوم الاثنين فقط

من ينتهي رقم هويته بأرقام (1 أو 8 أو 5) يمكنه أن يخرج يوم الثلاثاء فقط، وما إلى ذلك بالنسبة لباقي الأرقام

دولة بوليفيا المجاورة لكولومبيا اتبعت إجراءات مماثلة أيضا.

3- صربيا:

سمحت السلطات للناس بالخروج مع كلابهم ساعة يوميا من الثامنة مساء حتى التاسعة مساء

ولكن تم إلغاء القرار بعد وقت قصير.

4- بيلاروسيا:

رفض الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو أية إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بقوله "لم أر أي فيروس يطير في الجو".

جميع الفعاليات الرياضية والمباريات تقام في مواعيدها

وقال لوكاشينكو في تصريحات أخرى "الجليد أفضل سلاح لمواجهة الفيروس".

دعا رئيس بيلاروسيا لشرب الفودكا والذهاب إلى حمامات السونا للقضاء على الفيروس.

5- السويد:

اتخذت السويد إجراءات مخففة لمواجهة فيروس كورونا، لما وصفته بثقتها في "الشعب" من أنهم سيتصرفون بطريقة عقلانية.

حظرت الحكومة التجمع لأكثر من 50 شخصا أيام الأحد

المدارس لا تزال مفتوحة لمن هم دون سن 16 عاما

تقدم البارات والمطاعم خدماتها بشكل طبيعي.