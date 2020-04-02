وزير الخارجية التركي يشارك بأول اجتماع من نوعه في تاريخ حلف الناتو

يستعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في إطار التدابير المتخذة ضد وباء كورونا المستجد.

وحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية ، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن جاويش أوغلو، سيشارك اليوم في أول اجتماع بتاريخ الناتو يعقده وزراء خارجية الدول الأعضاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأضاف البيان أن أولى أجندات الاجتماع ستكون "بحث التعاون والتضامن في مواجهة وباء كورونا، وتعزيز الدور السياسي للناتو في تطورات الأوضاع في العراق وأفغانستان، إلى جانب بحث المسائل الأخرى المدرجة على أجندة الحلف".

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من 938 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 195 ألفا.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، أمس الأربعاء، تسجيل 2148 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 15.679 والوفيات إلى 277.

وقال قوجا خلال مؤتمر صحفي: "سجلنا خلال الـ24 ساعة الماضية 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 14396 اختباراً ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15.679، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 277 وفية بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.

وقد أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أول أمس الثلاثاء، فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.