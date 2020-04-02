بعد وصولها إلى نيويورك... الخارجية الروسية تنشر صور "طائرة المساعدات"

نشرت الخارجية الروسية صورا لطائرة المساعدات الروسية، التي وصلت إلى نيويورك، لدعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ونشرت صفحة "روسيا بالعربية"، الحساب الرسمي لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، صورا ترصد لحظة هبوط الطائرة في مطار كينيدي الدولي بنيويورك.

وكتبت: "هبطت طائرة روسية "إيه إن - ١٢٤"، تحمل مساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا، إلى الولايات المتحدة، في مطار كينيدي الدولي بنيويورك".

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، لـ"سبوتنيك"، إن طائرة روسية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة هبطت في مطار "جي إف كاي" بنيويورك.

وفي وقت سابق، ذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن طائرة من طراز "إيه إن - 124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وأنه تم التوافق بين رئيسي البلدين على هذه المسألة".

وتابع أنطونوف: "بلادي تمد يد العون للشعب الأمريكي. إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون. والآن ليس وقت الصراع. يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأمريكيين، وستحقق البعثة الإنسانية الروسية النجاح في حال تم إنقاذ حياة شخص واحد".

وأضاف أنطونوف: "نحن على ثقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم المساعدة عند الضرورة، ونحن نستقبلها بكل سرور ومن دون تسييس".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، أن الأجهزة التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة ستستخدم على الفور بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

🇺🇸🇷🇺 هبطت طائرة #روسية "آن-١٢٤"، تحمل مساعدات إنسانية لمكافحة كورونا إلى الولايات المتحدة ، في مطار كينيدي الدولي بنيويورك . #تساعد_روسيا pic.twitter.com/JE8zr0vxBT — 🇷🇺 روسيا بالعربية (@Russia_AR) April 2, 2020

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع أن تقوم موسكو اليوم بتسليم طائرة فيها وسائل حماية شخصية وحمولة أخرى، عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سنقوم على الفور باستخدام المعدات اللازمة عندما نحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية".

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، خلال اتصال هاتفي تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 104 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة، ثم ألمانيا بأكثر من 77 ألف حالة إصابة، ونحو 1000 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 56 ألف مصاب، وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 47 ألف إصابة، وأكثر من 3 آلاف وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 29 ألف إصابة، وأكثر من 2300 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 17 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 13 ألف إصابة، تليها النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة.