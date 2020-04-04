نصائح ترامب لتحدي كورونا في 30 يوما... فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يمكن إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، خلال 30 يوما.

ونشر ترامب فيديو توضيحي على "تويتر"، اليوم السبت، بعنوان "لنجعل انتشار فيروس كورونا أقل سرعة".

وتابع: "يمكن أن يحدث ذلك خلال 30 يوما"، مضيفا: "لنحمي أنفسنا والآخرين، بتجنب الزحام، وخاصة إذا كان المكان يوجد به أكثر من 10 أشخاص".

ولفت ترامب إلى أهمية غسل الأيدي بصورة مستمرة، كلما لامست أي سطح أو شيء من الأدوات المستخدمة في العمل.

وأوضح أن تجنب السفر سيكون أفضل خاصة في الأمور غير الضرورية، مع تجنب الزيارات الاجتماعية التقليدية، والعمل في المنزل ما دام ذلك ممكنا، أو اتباع تعليمات الخبراء إذا كان الخروج ضروريا.

ونوه إلى أهمية تطهير الأسطح التي يتم لمسها بصورة دورية مثل الهواتف ومقابض الأبواب، والمناضد، والأسطح.

ودعا الرئيس الأمريكي من يشعرون بأي من أعراض المرض أن يقوموا فورا بعزل أنفسهم، لتجنب الاختلاط بالآخرين.

​وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 92 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1200 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 82 ألف مصاب، وأكثر من 6500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 55 ألف إصابة، وأكثر من 3400 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 41 ألف إصابة، وأكثر من 4300 حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 400 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 20 ألف إصابة وأكثر من 600 حالة وفاة، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة و1200 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 16 ألف إصابة، وأكثر من 1600 حالة وفاة، تليها كندا بـ 12 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم البرتغال وكوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة في كل منهما.