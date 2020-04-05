ولدت قبل تأسيس إسرائيل ونجت من محرقة النازي وقتلها فيروس كورونا... هذه قصتها

أعلنت إسرائيل أمس السبت عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 88 عاما بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبحسب موقع القناة السابعة الإسرائيلية توفيت أمس، نيلة كرافيتس، المولودة عام 1932 أي قبل تأسيس دولة إسرائيل بنحو 15 عاما، وهي من سكان "مشان"، وقضت نحبها في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وقالت القناة الإسرائيلية إن كرافيتس، كانت أما لاثنين وجدّة لأربعة أحفاد، ونجت مع يهود آخرين من محرقة النازي (1941-1945) التي نفذها هتلر.

عملت كرافيتس طبيبة تخدير في سوروكا قبل اعتزالها. وكان زوجها طبيب أسرة وتوفي في عام 2009.

وتوفيت في إسرائيل أيضا امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا في مستشفى ولفسون في حولون الليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا نتيجة الإصابة في إسرائيل إلى 47، من بين 8018 مصابا.

נליה קרבץ בת ה-88 היא הדיירת החמישית מבית האבות באר שבע שנפטרה מקורונה: "היינו באפלה, זה מחדל" >> https://t.co/V0F6j383j0 pic.twitter.com/eRjjX1wKRf — החדשות - N12 (@N12News) April 4, 2020

كما توفيت داليا سالمونا، 84 عاما، في مستشفى سوروكا في بئر السبع الليلة.

وكانت داليا سالمونا ممرضة قابلة لعدة عقود، ابتداء من الخمسينيات، وعملت كممرضة مسؤولة في مستشفى هداسا للولادة التي تعمل في الخمسينات في بئر السبع.

ويتواجد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعدما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بالفيروس. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أول من أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، من دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.