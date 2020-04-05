ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا بنسبة 20 ٪

أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة اليوم الأحد أن عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس كورونا في كندا قفز أكثر بقليل من 20٪ نسبة إلى 258 في يوم واحد.