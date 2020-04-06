ألمانيا... "كورونا" لم يغير خطط ميركل بشأن الترشح لولاية خامسة

قال كبير موظفي ومساعدي المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" لم يغير خططها بشأن الترشح لفترة ولاية خامسة.

وأشار هليج براون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن ميركل لن تتخلى عن خططها بشأن عدم الترشح لفترة ولاية خامسة.

جاءت تلك التصريحات لمساعد ميركل ردا على ما نشرته صحيفة "بيلد" في وقت سابق، من أن ميركل قد تفكر في الترشح لفترة ولاية خامسة، بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا.

قال هيلج براون: "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمناقشة شيء من هذا القبيل".

وتابع المسؤول الألماني "لقد قالت إن هذه هي فترتها الأخيرة في المنصب وأعتقد أن شيئا لم يتغير في ذلك."

وقادت ميركل ألمانيا منذ 15 عامًا، وقالت سابقًا إنها لن تسعى لإعادة انتخابها في خريف 2021.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏