رغم تخطيه الـ92… تعافي إسرائيلي من فيروس كورونا 

تعافى مسن إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن آرون سيدمان، المواطن الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 92 عاما، تم شفاؤه من فيروس كورونا، بعدما أصيب به قبل أسبوع ومكث في المستشفى لفترة.

ניצח את הנגיף: אחרי שנדבק בקורונה ואושפז במשך שבוע, אהרון סידמן בן ה-92 החלים ושוחרר מבית החוליםhttps://t.co/nKyoLE2uGa@ilanacuriel pic.twitter.com/U85WkOFOly — yediotahronot (@YediotAhronot) April 7, 2020

وأفادت الصحيفة بأن سيدمان كان مصارعا في شبابه وتمتع بصحة جيدة، وهو ما ساهم في الإسراع في شفائه من الفيروس، حيث نقلت الصحيفة على لسان الأطباء في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل، أنه كان يستجيب للعلاج بسرعة، وهو ما ساهم في سرعة شفائه.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيلها 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006.

قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إنه بين حالات الإصابة 153 حالة خطيرة ومربوطة بأجهزة التنفس الاصطناعي. وتابعت الهيئة أن عدد الوفيات في إسرائيل وصل إلى 59 حالة، بوفاة سيدة عمرها 95 عاما.