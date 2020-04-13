ترامب: إعادة فتح الاقتصاد قرار الرئيس... ونعمل على اتخاذه قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وإدارته يعملون عن كثب مع حكام الولايات على اتخاذ قرار "قريب" بإعادة فتح الاقتصاد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وإدارته يعملون عن كثب مع حكام الولايات على اتخاذ قرار "قريب" بإعادة فتح الاقتصاد.

وكتب ترامب على "تويتر" "إنه قرار الرئيس، ولأسباب وجيهة عديدة. ومع ذلك، فإنني أعمل مع الإدارة عن كثب مع الحكام، وسيستمر هذا الأمر. إنه قراري، بالاشتراك مع الحكام ومداخلات من الآخرين، وسيتم قريبا".

وأكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الـ21.7 ألف شخص.

ووفقا أحدث بيانات الجامعة، فقد بلغ عدد المصابين في البلاد 550016 ألف حالة، توفى منها 21733 ألف حالة.

وركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، متعهدا باحتواء الأزمة الحالية.

ووصف ترامب أزمة تفشي كورونا في الولايات المتحدة بأنها "جائحة لم ير أحد مثلها من قبل"، قائلا: "لكننا نتنصر في هذه المعركة، ننتصر في هذه الحرب"، وتعهد بأن العوائل الأمريكية ستجتمع معا مجددا في الكنائس للاحتفال بالعيد.