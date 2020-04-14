أخيرا توقعات ترامب بشأن كورونا تتحقق... حصيلة وفيات أمريكا تدعو للتفاؤل

أظهرت نتائج جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية يدعو للتفاؤول.

وأكدت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، تسجيل 1509 وفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

© REUTERS / JOSHUA LOTT حصيلة مروعة جديدة للوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا ، حيث سجلت يوم الأحد 1514 وفاة.

ويعد هذا مؤشرا إيجابيا على بدء محاصرة المرض في أمريكا، حيث في يوم السبت، كانت الولايات المتحدة سجلت 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة الجمعة، وفقا للجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا.

ترامب: لدينا نسبة وفيات منخفضة

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن سابقا أنه يريد إعادة الولايات المتحدة للحياة الطبيعية بالتزامن مع عيد الفصح، ورغم أن ذلك لم يتحقق. ولكنه يدعو للتفاؤول، بسبب انخفاض عدد الوفيات واقتراب اجتياز الأسبوعين العصيبين اللذين أعلن عنهما نهاية مارس / آذار الماضي.

وقال ترامب، مساء الاثنين، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة فيروس كورونا المستجد في البلاد، "أجرينا أكثر من ثلاثة ملايين اختبار لكورونا... كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها".

وتابع ترامب، "توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا.. فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا.. نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه، "سيحاول مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا".

وألمح إلى أن "مستوى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بقى خلال عطلة نهاية الأسبوع ثابتا".

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: إيطاليا (159 ألف إصابة، 20450 وفاة)، وإسبانيا (169 ألف إصابة، 17628 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.