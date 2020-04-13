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22:19 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
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    لأول مرة في تاريخ المحكمة الأمريكية العليا... المرافعات عن بعد بما فيها الدفاع عن ترامب

    © REUTERS / Jim Young
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    قالت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الإثنين إنه للمرة الأولى سيستمع القضاة التسعة إلى القضايا التي تتم مناقشتها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الهاتف وليس في قاعة المحكمة بسبب جائحة فيروس كورونا بما في ذلك القضية التي تتابع عن كثب حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيقدم إقراراته الضريبة ووجوب الإفصاح عن السجلات المالية.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    وحسب "رويترز" يمثل الإعلان أحدث طريقة يعيد فيها الوباء تشكيل المجتمع الأمريكي، مع تعيين المحكمة على تبني المؤتمرات عن بعد مثل عدد لا يحصى من أماكن العمل المغلقة الأخرى التي بحثت عن طرق لمواصلة العمل.

    وقالت المتحدثة باسم المحكمة كاثي أربيرغ إن المحكمة ستستمع إلى المرافعات الشهر المقبل عن طريق التداول عن بعد في 10 قضايا، حيث سيحاجج القضاة والمحامون أمامهم جميعا للمشاركة عن بعد في ضوء "إرشادات الصحة العامة" تحسبا للوباء.

    كانت المحكمة تاريخيا ترفض بشدة اللجوء إلى التقنيات الحديثة. ولا يوجد حتى الآن تسجيل فيديو للمرافعات. ولم يتم بث موجزات الصوت في الماضي مباشرةً.

    وقالت أربيرغ في بيان "المحكمة تتوقع تقديم تغذية صوتية مباشرة لهذه المرافعات لوسائل الإعلام الإخبارية. وسيتم نشر التفاصيل بمجرد توفرها".

    وستستمع المحكمة إلى الحجج في 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 مايو/ أيار. ولم تعلن عن مواعيد القضايا الفردية.

    وأضافت أربيرغ: "مبنى المحكمة ما زال مفتوحًا للعمل الرسمي، لكن معظم العاملين بالمحكمة يعملون عن بُعد. ويظل مبنى المحكمة مغلقًا للجمهور حتى إشعار آخر".

    كان من المقرر الاستماع إلى استئنافات ترامب في ثلاث قضايا منفصلة لمنع تسليم سجلاته المالية إلى لجان مجلس النواب الأمريكي التي يقودها الديمقراطيون والمدعي العام في نيويورك في 31 مارس/ آذار ولكن تم تأجيلها في 16 مارس عندما أجلت المحكمة سلسلة من القضايا حول المخاوف بشأن الفيروس التاجي.

    وتركز قضية أخرى على النظام الانتخابي الرئاسي الأمريكي المعقد وما إذا كان ناخبو المجامع الانتخابية أحرارًا في كسر تعهداتهم بدعم المرشح الذي يفوز بأصوات الولاية الشعبية. ويشارك اثنان آخران معلمين في مدارس كاثوليكية في كاليفورنيا يختبرون مدى حصانة المنظمات الدينية من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الموظفين.

    وتتمحور مهمة أخرى حول محاولة إدارة ترامب للسماح لأصحاب العمل بالحصول على إعفاءات من متطلبات فيدرالية بموجب قانون الرعاية بأسعار معقولة، أو Obamacare، الذي يدفعه التأمين الصحي الذي يقدمونه إلى الموظفين مقابل تحديد النسل للنساء.

    ويصدر القضاة تقليديًا جميع الأحكام المعلقة بحلول نهاية يونيو/ حزيران قبل أن يأخذوا إجازة الصيف، ولكن من المحتمل أن يتأخر هذا التاريخ هذا العام بسبب اضطرابات الفيروسات التاجية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم البت في القضايا قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث يسعى ترامب لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في منصبه.

    حالات سجلات ترامب

    والقضية الأبرز التي يمكن سماعها عبر الهاتف هي القضية التي تنطوي على سعي ترامب للحفاظ على سرية أمواله.

    وخسر الرئيس الجمهوري في المحاكم الدنيا في القضايا الثلاث. ينطوي اثنان على جهود ترامب لدرء مذكرات الاستدعاء التي أصدرها الكونغرس لأطراف ثالثة - شركته المحاسبية Mazars LLP وبنكين، ودويتشه بنك إيه جي وكابيتال فايننشال كورب -يطالبون بسجلاته المصرفية وإقرارات ضريبية ومواد أخرى.

    وتشمل القضية الأخرى تحقيقًا جنائيًا في ترامب وأعمال عائلته العقارية التي يسعى فيها المدعي العام لمنطقة مانهاتن للحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس.

    وإحدى القضايا الرئيسية التي تم استبعادها من جدول الحجج لشهر مايو/ أيار كانت محاولة Google للهروب من دعوى شركة Oracle Corp التي تقدر بمليارات الدولارات على حقوق الطبع والنشر للبرامج. ومن المرجح أن تستمع المحكمة إلى القضية بعد أن تبدأ ولايتها التالية في أكتوبر/ تشرين الأول.

    وثبت أن الفيروس التاجي خطير بشكل خاص لدى كبار السن، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل طبية كامنة. وثلاثة من القضاة التسعة تجاوزوا سن السبعين: روث بدر جينسبيرغ (87) ، ستيفن براير (81) وكلارنس توماس (71). لقد عانى جينسبيرغ من سلسلة من المشكلات الصحية الأخيرة بما في ذلك العلاج في العامين الماضيين لسرطان البنكرياس وسرطان الرئة.

    وقاومت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حتى الآن دعوات المشرعين في كلا الحزبين للسماح بالتصويت عن بعد في الكونغرس وسط أزمة الفيروس التاجي. الكونغرس مغلق حتى 20 أبريل/ نيسان على الأقل، وقال العديد من المشرعين أنهم يتوقعون أن يبقوا خارج الجلسة لفترة أطول.

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    ترامب, فيروس كورونا, المحكمة العليا في أمريكا, المحكمة العليا, أمريكا
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