الأمين العام للأمم المتحدة يرد على ترامب بشأن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

ردا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

وقال غوتيريش، "الآن ليس الوقت المناسب لخفض التمويل عن منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى".



كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال مساء اليوم الثلاثاء، إنه وجه إداراته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن جائحة كورونا، منظمة الصحة العالمية فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

وتابع، "إخفاقات منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة الآلاف.. كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين.. قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين".

وأشار الرئيس الأمريكي، "يجب على منظمة الصحة العالمية إجراء إصلاحات داخلية".

وشدد، "منظمة الصحة العالمية وضعت اعتبارات السياسة فوق إجراءات السلامة العامة".

كان الرئيس الأمريكي انتقد أداء منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي. كما هدد بتعليق تمويل الولايات المتحدة لها بسبب ما يراه "تقاعسا" و"انحياز" إلى مواقف الصين في أزمة كورونا.



انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 126 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 467 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (611 ألف إصابة، 24 ألف وفاة)، إيطاليا (162 ألف إصابة، 21 ألف وفاة)، وإسبانيا (172 ألف إصابة، 18 ألف وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.