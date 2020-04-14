كيف تعامل الإيطاليون مع تخفيف إجراءات إغلاق البلاد؟

سمحت إيطاليا لمحلات بيع الكتب وتجار التجزئة لملابس الأطفال بإعادة فتح أبوابها، اليوم الثلاثاء، لكن بعض أصحاب الأعمال اختاروا البقاء مغلقين خشية أن يكون من السابق لأوانه رفع إغلاق فيروس كورونا المستجد.

سمحت السلطات الإيطالية أيضاً بإعادة فتح المغاسل ومحلات القرطاسية، اليوم الثلاثاء، حيث سعت الحكومة إلى رفع إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في 9 مارس/ آذار تدريجيًا. ولكن ليس كل صاحب متجر سارع إلى إعادة فتحه.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية ( أ ف ب) قالت كريستينا دي كايو، صاحبة مكتبة في ميلانو: "فتح في صحراء، لماذا؟.. متجر لبيع الكتب هو مكان يتفاعل فيه الناس -فتح عمل تجاري حيث لا يمشي أحد فيه أمر خطير من جميع النواحي".

تعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم، حيث تتسبب في وفاة أكثر من 20000 شخص وهي الثانية بعد الولايات المتحدة.

وقد تسببت إجراءات الجائحة والإغلاق في شل اقتصادها وأوقفت الحياة اليومية.

وقد تم احتجاز معظم سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة في منازلهم وتم إغلاق معظم المتاجر بخلاف الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

Italy will tomorrow start to lift its lockdown after experiencing the lowest number of #COVID19 deaths for three weeks. Baby clothes shops, book shops and launderettes will be the first to be allowed to open.



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وعلى الرغم من أن الحكومة المركزية قالت إن بعض المحلات التجارية يمكن أن تستأنف عملها، رفض المسؤولون في المناطق الشمالية المتضررة بشدة بما في ذلك لومباردي وبيدمونت استئناف العمل.

وستظل المتاجر هناك مغلقة حتى 3 مايو/ أيار، عندما يتم إنهاء الحجر الصحي على مستوى الدولة.

ولومباردي هي بؤرة تفشي المرض، هناك مع ما يقرب من 11000 حالة وفاة.

وقال ألبرتو سيريو، رئيس "بيدمونت"، إن فتح المتاجر "أمر سخيف.. أعمل على إبقاء الناس في المنزل". وأضاف: "الحفاظ على الانضباط هو السبيل الوحيد لعدم إضاعة التضحيات التي قدمت حتى الآن."

ولكن في الجنوب، الذي شهد عددًا أقل من الوفيات والإصابات، رحبت بعض المتاجر بتخفيف القيود.

Demand for flour has risen in Italy as many more people stuck at home are taking up baking pic.twitter.com/82ydgKWhiV — Reuters (@Reuters) April 14, 2020

وفي محل لبيع الكتب في مدينة سيراكيوز الصقلية، ذهب السياح المعتادون ولكن توقف بعض الزبائن المخلصين عند الافتتاح، ودخلوا واحدًا تلو الآخر.

وقالت مالكة ماريليا دي جيوفاني، "كانت لا تزال مثل الحفلة". "إن البعد الإنساني هو الذي بدأ مرة أخرى."

وحذرت منظمة الصحة العالمية الدول من الانفتاح الاقتصادي بسرعة كبيرة لتجنب ظهور جائحة قتلت بالفعل أكثر من 120 ألف شخص على مستوى العالم.

وتوقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أسوأ ركود عالمي منذ قرن وتوقع هبوطا بنسبة 9.1 في المئة في نمو إيطاليا هذا العام.

Hearing #AndreaBocelli sing “Amazing Grace” outside the Duomo di Milano was beautiful & powerful.



They showed the empty streets of Italy • Paris • London • New York



But our hearts are not empty! ❤️ We need love, healing & hope #MUSICFORHOPE 🙏🏾 pic.twitter.com/Vi6wsP0ds6 — Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) April 12, 2020

كانت المكتبات تواجه بالفعل صعوبة قبل الإغلاق، حيث تضررت من المنافسة من تجار التجزئة عبر الإنترنت.

كان بعض أصحاب المكتبات غاضبين لأنهم أمروا بإغلاقها، ولكن تم السماح بتسليم الكتب من البائعين عبر الإنترنت.