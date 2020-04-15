تسجيل
17:46 GMT15 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    الصحة العالمية: 3 لقاحات دخلت تجارب سريرية و700 أخرى يتم تطويرها

    © REUTERS / Denis Balibouse
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (93)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104501/95/1045019501_0:160:3034:1866_1200x675_80_0_0_5b9657d03913855dfbbc99f44b4b70a8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004151045181045-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-3-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88700-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7/

    قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك ثلاثة لقاحات ضد كورونا المستجد، دخلت مرحلة التجارب السريرية، مطالبة دول العالم بالاتحاد في مواجهة هذا الخطر الذي يداهم العالم.

    وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، إن عمل منظمة الصحة العالمية لا يقتصر على مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشيرا إلى أنها تشارك في تدريب ملايين المتخصصين في مجال الصحة حول العالم، على وسائل مكافحة الوباء.

    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    الصحة العالمية: أمريكا صديق قديم ونأسف لقرارها بوقف التمويل المقدم لنا
    وأضاف أدهانوم: "يوجد 3 لقاحات ضد فيروس كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية، بينما يوجد نحو 700 لقاح آخر يتم تطويرها لمكافحة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن المنظمة تتعاون مع العديد من الأطراف لتسريع عملية إنتاج وتوزيع لقاحات خاصة بفيروس كورونا".

    وقال إننا نركز على تأمين وسائل حصول المرضى الذين يعانون من وضع حرج، على أجهزة التنفس الصناعي والوسائل الضرورية لحماية حياتهم في كل الدول حول العالم.

    وتحدث أدهانوم على تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم المنظمة، بالقول: "الولايات المتحدة الأمريكية صديق كريم وعريق لمنظمة الصحة العالمية، ونأمل أن تستمر على هذا النحو".

    وتابع: "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الدعم المالي الذي تقدمه واشنطن للمنظمة العالمية".

    ولفت إلى أن المنظمة ستتجه إلى دول أخرى لتوفير أي فجوة في تمويل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه وجه إداراته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، معتبرا أنها فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

    وتابع: "إخفاقات منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة الآلاف.. كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين.. قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين".

    وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "يجب على منظمة الصحة العالمية إجراء إصلاحات داخلية"، وقال إنها وضعت اعتبارات السياسة فوق إجراءات السلامة العامة".

    وكان الرئيس الأمريكي انتقد أداء منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي. كما هدد بتعليق تمويل الولايات المتحدة لها بسبب ما يراه "تقاعسا" و"انحياز" إلى مواقف الصين في أزمة كورونا.

    وانتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 126 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 467 ألف حالة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (93)

    انظر أيضا:

    الصحة العالمية: أمريكا صديق قديم ونأسف لقرارها بوقف التمويل المقدم لنا
    المراكز الصحية الأمريكية تتحدى ترامب: علاقاتنا بناءة مع "الصحة العالمية"
    بعد ترامب... بومبيو يتهم "الصحة العالمية" بعدم القيام بواجبها ومحاباة الصين
    الصين: العالم في مرحلة حرجة وعلى أمريكا الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية
    ترامب يعلق دعم واشنطن للصحة العالمية...الأمن المصري يفشل مخططات خلية إرهابية
    بيل غيتس يعلق على وقف واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, اللقاحات, منظمة الصحة العالمية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ملصق سوفيتي - اغسلوا أيديكم بعد العمل وقبل الأكل!
    لتحمي نفسك من الأمراض... الاتحاد السوفيتي ينصحك بهذا
    الأمم المتحدة توبخ ترامب
    الأمم المتحدة توبخ ترامب
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك