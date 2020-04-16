الصحة العالمية: قرار ترامب بوقف تمويل المنظمة يؤثر سلبا على مكافحة شلل الأطفال

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الأفريقية.

جنيف - سبوتنيك. وقالت مويتي خلال إيجاز على الإنترنت: "سيكون تأثير هذا القرار كبيرا، أولا وقبل كل شيء، على برنامج القضاء على شلل الأطفال".

ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الأفريقية. معظم هذه الأموال مخصصة لبرامج استئصال شلل الأطفال التي تمولها الولايات المتحدة. لذلك فقد يؤثر قرار واشنطن سلبًا على عمل هذه البرامج.

ووفقا لها، تعول المنظمة على أن الولايات المتحدة سوف تراجع قرارها.

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وكان الرئيس الأميركي، أعلن الثلاثاء الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً ذلك لعدم قيام منظمة الصحة العالمية، حسب اعتقاده، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في وقتها، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس. كما سبق له واتهم المنظمة بالانحياز للصين في تلك الأزمة التي خلفت أكثر من 2 مليون مصاب وأكثر من 137 ألف وفاة حول العالم.